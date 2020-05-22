Доктор Мясников попытался объяснить низкую смертность от COVID-19 в России и заявил о «русском чуде»

Доктор Александр Мясников заявил, что не знает, почему в России такая низкая смертность от коронавирусной инфекции COVID-19. Врач предположил, что дело в «русском чуде».
При этом Мясников уточнил, что, говоря о «русском чуде», он подразумевает не только Россию, но и страны бывшего Советского Союза. «Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», - сказал эксперт.
Он добавил, что в стране не корректируют статистику. Мясников напомнил, что в России гораздо больше больничных коек на душу населения, чем в Европе или США. Кроме того, в стране меньше домов престарелых.