Доктор Мясников рассказал о своих доходах

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21 мая 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: соцсети

Главврач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, сколько зарабатывает. «Я, когда пишу декларацию, я все время удивляюсь этой цифре. Откуда такие деньги?», - поделился доктор.

Мясников признался, что у него в собственности двухкомнатная квартира в «сталинке», дом в деревне площадью 240 квадратных метров и участок в 75 соток. Также врач имеет квартиру во Франции, но на ее покупку пришлось брать деньги в долг.

«Сегодня главврач получает довольно много… Фиксированная зарплата по контракту у меня 170 тысяч, но там есть система оценка качества больницы — баллы. И по совокупности баллов они главным врачам дают квартальные премии», - рассказал он. Доктор Мясников добавил, что его больница входит в «тройку первых по Москве», а потому он получает «большие бонусы».