К излечившимся от COVID-19 возвращаются необычные симптомы

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22 мая 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

У части переболевших коронавирусом по всему миру людей некоторые симптомы остаются даже после выздоровления. По предположению ученых, подобное состояние наблюдается примерно у каждого 20-го перенёсшего COVID-19.

Профессор Ливерпульской школы тропической медицины Пол Гарнер переболел сам и первым описал это явление:

«Чертовски странные симптомы».

В России об этом тоже прекрасно знают.

«Качели. Сегодня хорошо. Завтра плохо. То полна энергии, то не могу подняться с кровати. Час назад температура 36.4 – и вдруг подскакивает до 37.1. Одну ночь не могу заснуть от кашля. А на следующую он исчезает, как будто бы его и не было. Это ни разу не похоже на грипп. Это вообще ни на что не похоже, - рассказывает журналист Екатерина Сажнева. - Как будто бы в каком-то фантастическом романе вирус-чужой влез во все системы организма и перестраивает, модифицирует, отлаживает их под себя, под свои нужды».

Профессор Гарнер, первым описавший это нетипичное течение COVID-19, предполагал, что его болезнь пройдет через 14 дней. Вместо этого симптомы раз за разом возвращались. В своём блоге для British Medical Journal Гарнер написал, что целых семь недель он словно «катался на американских горках плохого самочувствия, эмоциональных крайностей и чрезвычайного утомления». После своей публикации он получил множество писем и телефонных звонков от благодарных читателей, которые думали, что сошли с ума, раз никто открыто об этом не говорит.

Выявлено уже порядка 15 различных типов симптомов, связанных с периодическим улучшением и ухудшением самочувствия.

«Я изучил около сотни заболеваний, и ковид - самое странное, что мне довелось видеть за всю мою медицинскую карьеру», - рассказывает профессор Лондонского королевского колледжа Тим Спектор.

Научных объяснений того, что происходит, почему у одних все проходит почти бессимптомно, а у других болезнь затягивается, пока что нет. Возможная причина - перенапряжение иммунной системы и вызванная этим продолжительная реакция. В любом случае рецидив возможен.