Депутат раскритиковал идею продавать алкоголь с 21 года

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22 мая 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вино. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что идея «подвинуть» возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года противоречит российской Конституции. Он отметил, что в 18 лет россияне достигают возраста совершеннолетия, и в 21 новых прав и обязанностей не прибавляется.

«Таким образом, достигший 18-летнего возраста гражданин признается способным принимать осознанные решения, в полной мере осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий и руководить ими, а также в полном объеме нести за них юридическую ответственность», напомнил политик положения из Конституции РФ.

Он добавил, что в 18 лет россияне получают возможность голосовать, служить в армии вступать в брак и многое другое, в том числе покупать и распивать алкогольные напитки. Крашенинников подчеркнул, что в некоторых странах спиртное продают с 21 года, но и наступление полной дееспособности там приходится на этот возраст.