В Совфеде предложили ограничить продажу алкогольной и табачной продукции

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19 мая 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сигареты. Фото: pixabay.com

В Совете Федерации предложили ограничить в России продажу табака и алкоголя. Таким образом предполагается сократить количество потребления россиянами алкогольной и табачной продукции.

Кабмину на рассмотрение предложили принять дополнительные меры, в которые входит не только повышение возраста покупки спиртного, но также «расширение полномочий органов государственной власти субъектов РФ и полномочий органов местного самоуправления в указанной сфере, введение правового регулирования обращения электронных курительных изделий».

Ранее в Совфеде предложили повысить возраст розничной продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года.