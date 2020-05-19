В Совфеде предложили ограничить продажу алкогольной и табачной продукции

В Совете Федерации предложили ограничить в России продажу табака и алкоголя. Таким образом предполагается сократить количество потребления россиянами алкогольной и табачной продукции.
Кабмину на рассмотрение предложили принять дополнительные меры, в которые входит не только повышение возраста покупки спиртного, но также «расширение полномочий органов государственной власти субъектов РФ и полномочий органов местного самоуправления в указанной сфере, введение правового регулирования обращения электронных курительных изделий».
Ранее в Совфеде предложили повысить возраст розничной продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года.