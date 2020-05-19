Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Совфеде предложили ограничить продажу алкогольной и табачной продукции

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Совфеде предложили ограничить продажу алкогольной и табачной продукции
Сигареты. Фото: pixabay.com

В Совете Федерации предложили ограничить в России продажу табака и алкоголя. Таким образом предполагается сократить количество потребления россиянами алкогольной и табачной продукции.

Кабмину на рассмотрение предложили принять дополнительные меры, в которые входит не только повышение возраста покупки спиртного, но также «расширение полномочий органов государственной власти субъектов РФ и полномочий органов местного самоуправления в указанной сфере, введение правового регулирования обращения электронных курительных изделий».

Ранее в Совфеде предложили повысить возраст розничной продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года.

АБ

Экономика

Чубайс считает нефтяной рынок «дохлой лошадью» и предлагает: «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»

Чубайс считает нефтяной рынок «дохлой лошадью» и предлагает: «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»

Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс, прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяного рынка, известной поговоркой о «дохлой лошади». «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть», — процитировал Чубайс ковбойскую мудрость.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью