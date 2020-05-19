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Сенатор рассказал о предложении сместить возраст продажи алкоголя

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор рассказал о предложении сместить возраст продажи алкоголя
Девушка в баре. Фото: pixabay.com

В Совете Федерации озвучили идею увеличить возраст розничной продажи алкогольных напитков. Предлагается запретить продавать спиртное лицам, не достигшим 21 года, рассказал сенатор Совфеда Валерий Рязанский.

Рязанский отметил, что в ситуации борьбы с пандемией коронавируса идея запрета продажи алкоголя лицам до 21 года становится особенно актуальной, передаёт Радио Sputnik.

«Чем дальше отодвинуть от молодого организма возможность соприкоснуться со злом – курением и алкоголем – тем более здоровым будет человек в будущем, у него окрепнет иммунная система», - рассказал сенатор. Он отметил, что подобная помощь организму и иммунитету сильно поможет в период эпидемии.

АБ

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