В Ингушетии за минувшие сутки 66 человек выздоровели после заражения коронавирусом

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22 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Ингушетии за минувшие сутки число выздоровевших после коронавируса впервые превысило количество новых случаев заболевания: излечились 66, заболели 44 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 1692 пробы, положительных на COVID-19, выздоровел 741 человек.

В больницах находятся 572 пациента, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус»- 290, 36 жителей находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 7 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось: студент Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде, у которого выявили коронавирус нового типа, несколько дней доставлял заказчикам пиццу.