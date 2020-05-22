Эксперт назвал плюсы дистанционной работы

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22 мая 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Работа. Фото: pixabay.com

Эксперт по найму персонала Ильгиз Валинуров рассказал о плюсах удаленной работы как для работодателей, так и для сотрудников. По его словам, продуктивность при таком режиме повышается, а проверить результативность каждого работника становится гораздо легче.

Специалист отметил, что в условиях удаленной работы компании смогут позволить себе нанимать тех людей, с которыми раньше невозможно было сотрудничать из-за расположения офиса. На работу можно принять высококлассных профессионалов из других городов или даже стран, передает Радио Sputnik.

«Границы рынка труда расширились, те, кто является профессионалами, но был недооценен по уровню дохода, они могут ориентироваться на более высокие доходы. А те, кто "халявил", получая заработную плату и пенсионные отчисления, им надо будет заняться повышением своей квалификации», - подчеркнул Валинуров.

Эксперт добавил, что люди, которые хотят продолжать трудиться в офисе, не останутся без работы.