Исаев: Работнику на удалёнке нельзя давать поручения днём и ночью

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21 мая 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Андрей Исаев. Фото: сайт Госдума РФ

В Трудовом кодексе необходимо прописать обязанность работодателя компенсировать сотруднику, работающему из дома, расходы на организацию рабочего места. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев.

«Всегда считалось, что удаленный режим работы более привилегированный. Но выяснилось, что зачастую сотрудники, работающие непосредственно в офисах или на производстве, защищены в большей степени», – отметил парламентарий.

По его словам, когда человек работает из дома, то многие работодатели считают вправе давать поручения в любое время дня и ночи. Поэтому готовятся изменения в Трудовой кодекс о праве работников, работающих на дому, быть офлайн, отключаться, о времени, в которое работодатель не имеет права беспокоить работника. Привлечение за пределами установленного рабочего времени при дистанционной работе должно так же дополнительно оплачиваться как сверхурочный труд.

Кроме этого, работодатель должен возмещать работающему дистанционно соответствующие расходы – на оплату электроэнергии, например.

Самым главным, по мнению Исаева, является заработная плата, которая, «безусловно, должна быть сохранена в полном объеме».

«Сейчас в Трудовом кодексе нет нормы о временном переводе на удалёнку. Вместе с тем, отметил он, механизм временного перевода на удаленную работу предусмотреть нужно, и дело здесь не только в нынешней пандемии», – сказал депутат.

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