Володин рассказал, как будут принимать новые меры поддержки граждан и бизнеса

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20 мая 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Законопроекты, внесенные правительством РФ, депутаты рассмотрят в приоритетном порядке на пленарном заседании 21 мая. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что во втором чтении будут рассмотрены поправки о поддержке граждан и предприятий, которые прошли первое чтение на прошлой неделе. В первом чтении депутаты рассмотрят поправки правительства в Налоговый кодекс, поддержку получат НКО и предприятия, закупающие оборудования для противодействия распространения коронавирусной инфекции.

«Это все – из пакета мер поддержки, озвученных президентом. Эти законопроекты будут рассмотрены в первую очередь», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также сказал, что работа над мерами поддержки будет продолжаться. По его словам, правительство оперативно отрабатывает поручения президента, со своей стороны «нам также нужно организовать работу».

«Вопросы, связанные с мерами поддержки, будут приняты после обсуждения, всестороннего анализа», – добавил председатель ГД.

Ранее в Думе подготовили предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни.