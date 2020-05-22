Коронавирус 22 мая: врачи отказываются делать заболевшим тесты, а военкоматы плюют на карантин

Число заражённых COVID-19 в мире достигло 5 205 646 человек. Погибли 334 867 инфицированных, вылечились – 2 091 812. Тем временем доклинические испытания вакцины от коронавируса идут по графику. Первые результаты испытаний станут известны к концу июля.

Доктор Мясников предположил, что в России такая низкая смертность от коронавирусной инфекции из-за «русского чуда». Говоря об этом, он подразумевает не только Россию, но и страны бывшего Союза. «Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», – сказал эксперт. Он добавил, что в стране не корректируют статистику.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил американцам, как в России получают точные данные о смертности от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.Напоминаем, что недавно США заподозрили Россию в искажении сведений о летальности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам американской телекомпании CNBC, что в России «ничего не скрывают». Он, опровергая утверждения относительно того, что статистика в нашей стране не является достоверной, рассказал, как у нас установлена практика установления причины смерти человека. Песков рассказал, что «причину смерти устанавливают путем проведения вскрытия», и эта практика помогает «вести точные подсчеты» и устанавливать, от чего скончался человек. «В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Телеведущая из Татарстана рассказала, что врачи отказались сделать ей тест на коронавирус, потому что «за границей она не была и с больными не контактировала».Девушка отметила, что у неё наблюдался весь набор признаков коронавирусной инфекции: температура, насморк, ангина, сыпь, потеря обоняния. Тогда она сделала платный анализ, которые и показал наличие COVID-19. «Врачи из моей поликлиники отказались делать тест, но выписали двухнедельный больничный и лечение от ОРВИ. Причина отказа: нет контактов с больными, не прилетела из-за границы. После подтверждения анализа они приходят, звонят, делают тест бесплатно. Чувствую я сейчас себя нормально. Выздоравливаю. Температуры уже нет. Всё хорошо», цитирует Альбину издание «Подъем». Телеведущая отметила, что если бы не сдала тест по своей инициативе, то продолжила бы ходить по делам и на работу, а также навестила бы бабушку, поэтому призвала всех беречь себя.

Рособрнадзором названы предварительные даты ЕГЭ по всем предметам. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике. Далее, 2 и 3 июля 11-классники будут сдавать экзамен по русскому языку. 6 июля запланирована сдача профильной математики, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 29 июня станет датой начала проведения единого госэкзамена. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в сфере образования. По словам главы государства, все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто собирается поступать в вузы.