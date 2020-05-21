Стерлигов раскрыл «планы» теневого мирового правительства

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21 мая 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Герман Стерлигов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Герман Стерлигов, предприниматель и благотворитель, считает, что мировому правительству не выгодно устраивать мировую войну, так как погибнуть могут и они - правители мира. По мнению Стерлигова, «теневое мировое правительство намеревается утилизировать все человечество с помощью коронавирусной инфекции».

Он заявляет, что «реальные кукловоды находятся за спинами кукол - политических и общественных деятелей».

По убеждению предпринимателя, более 200 лет мир возглавляет английская королевская семья, то есть правительство Англии и лондонское королевское общество являются основной мировой структурой управления, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как полагает Герман Стерлигов, именно они произвели индустриализацию всего мира и проводят уничтожение всей природы. По его словам, как только они поняли, что могут умереть от этого, то приняли решение по обнулению всего человечества.

Версия Стерлигова такова: «Люди стали умирать в больших количествах не только от коронавируса, начали болеть, повысилась смертность. Поскольку люди погибали медленнее пчел, было решено утилизировать их специальным ядом, который заносится каждому человеку поименно».

Он подчеркнул, что мировому правительству не выгодно устраивать войну, так как это угрожает жизням его глав.