В Самарской области рассказали о пациентке с коронавирусом, у которой было сопутствующее заболевание

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22 мая 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Самарской области от коронавируса скончалась женщина 58 лет. Также у пациентки было заболевание крови. Об этом сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в области за минувшие сутки выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Известно, что у 43 человек вирус выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 31 заразился от ранее заболевших.

В регионе с начала пандемии подтверждено 1814 случаев заболевания COVID-19, 539 человек выздоровели.

Ранее сообщалось: российские ученые провели неофициальное испытание вакцины от коронавируса COVID-19.