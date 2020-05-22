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Главврач скорой помощи в Перми кривлялся и издевательски пародировал жалующихся медиков

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Главврач скорой помощи в Перми кривлялся и издевательски пародировал жалующихся медиков

Пермские врачи смогли наглядно убедиться, что всерьез их никто не воспринимает. Юрий Катаев, руководящий станцией скорой помощи, выслушивая онлайн жалобы сотрудников на доплаты за работу с пациентами с коронавирусом, вел себя крайне неподобающим образом.

Пока один из позвонивших врачей говорил о том, что выплаты ему и его коллегам начислили неправильно, Катаев строил рожицы и издевательски имитировал негодование и удары кулаком по столу. Рядом сидела глава регионального Минздрава и была вынуждена утихомирить развеселившегося подчиненного.

Медработников такое поведение главврача очень обидело. После того, как видео с кривлякой попало в интернет, Катаеву пришлось извиниться и списать все на то, что он «был на эмоциях».

Тем временем глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с зараженными коронавирусом.

РК

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