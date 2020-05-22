В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 5928

В Армении число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки выросло на 322. Также известно, что еще четыре человека скончались.
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 5928 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 2874 пациента, умерли 74 жителя.
В настоящее время на лечении находятся 2952 пациента, проведены 47654 теста.
Ранее сообщалось: врач-гинеколог, заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева объяснила, почему у женщин, зараженных коронавирусом, рождаются здоровые дети.