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В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 5928

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 5928
Коронавирус, глобус. Фото: pixabay.com

В Армении число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки выросло на 322. Также известно, что еще четыре человека скончались.

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 5928 случаев коронавирусной  инфекции. Выздоровели 2874 пациента, умерли 74 жителя.

В настоящее время на лечении находятся 2952 пациента, проведены 47654 теста.

Ранее сообщалось: врач-гинеколог, заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева объяснила, почему у женщин, зараженных коронавирусом, рождаются здоровые дети.

ЕЧ

Общество

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 8 894. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

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