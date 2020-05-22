В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 5928

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус, глобус. Фото: pixabay.com

В Армении число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки выросло на 322. Также известно, что еще четыре человека скончались.

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 5928 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 2874 пациента, умерли 74 жителя.

В настоящее время на лечении находятся 2952 пациента, проведены 47654 теста.

Ранее сообщалось: врач-гинеколог, заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева объяснила, почему у женщин, зараженных коронавирусом, рождаются здоровые дети.