Врач объяснила, почему у женщин с COVID-19 рождаются здоровые дети

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22 мая 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

ножки младенца, pixabay.com

Врач-гинеколог, заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева объяснила, почему у женщин, зараженных коронавирусом, рождаются здоровые дети.

По словам врача, плацентная ткань не пропускает вирусы в организм малыша, однако COVID-19 может передаться ребенку воздушно-капельным путем.

Именно поэтому во время родов женщина должна быть в маске, а медицинский персонал – не только в маске, но также в перчатках и защитном костюме. Кроме того, новорожденного не прикладывают к матери, а незамедлительно изолируют и проводят тест на коронавирус.