В Тамбовской области выявили коронавирус у трехмесячной девочки

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22 мая 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

На территории Тамбовской области коронавирус нового типа был подтвержден у трехмесячной девочки. Соответствующую информацию утром в пятницу, 22 мая, предоставили сотрудники администрации региона.

За минувшие сутки в Тамбовской области выявили 83 новых случая заболевания. Среди зараженных 28 мужчин, 46 женщин, 9 детей (мальчики 2, 6, 8, 12 лет, а также девочки 3 месяцев, 3, 9, 9, 12 лет, ). Возраст взрослых составляет от 20 до 88 лет.

В общей сложности в регионе с начала эпидемии подтвердили 2 321 случай инфицирования. Выздоровели к настоящему моменту 709 пациентов.