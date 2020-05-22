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В Якутии с начала весеннего половодья в воде скончались 13 жителей

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Якутии с начала весеннего половодья в воде скончались 13 жителей
Половодье. Фото: pixabay.com

Известно, что 13 человек погибли в воде с начала весеннего половодья в Якутии. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Службу спасения региона.

Также за этот период восемь жителей спасены работниками Службы спасения Республики Саха.

В ведомстве отметили, что по собственной неосторожности, не обращая внимания на запрещающие знаки о закрытии переправ, водители выезжают на лед. В результате погибают люди, дети  Охотники целыми группами выезжали на затопляемые участки, несмотря на официальные предупреждения.

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