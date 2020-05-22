В Якутии с начала весеннего половодья в воде скончались 13 жителей

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Половодье. Фото: pixabay.com

Известно, что 13 человек погибли в воде с начала весеннего половодья в Якутии. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Службу спасения региона.

Также за этот период восемь жителей спасены работниками Службы спасения Республики Саха.

В ведомстве отметили, что по собственной неосторожности, не обращая внимания на запрещающие знаки о закрытии переправ, водители выезжают на лед. В результате погибают люди, дети Охотники целыми группами выезжали на затопляемые участки, несмотря на официальные предупреждения.

Ранее сообщалось: в четверг, 21 мая, в Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома.