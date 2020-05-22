В Одессе случилось частичное обрушение жилого дома

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22 мая 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Дом.Фото: pixabay.com

В четверг, 21 мая, в Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.

Подобный инцидент ранее случился по улице Торговая, 20. Там, по предварительным данным, никто не пострадал, частично разрушены несколько квартир.

Новое обрушение произошло по улице Среднефонтанская, 29. Рухнула деревянная веранда двухэтажного жилого дома 1920 года застройки. Уточняется, что он - аварийный, частично выселен.

Жертв и пострадавших нет, в доме проживает 35 человек, из двух квартир отселили пять жителей. На месте трагедии работали 33 человека и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось: в деревне Федурново Балашихинского района Московской области нашли реактивный снаряд от «Катюши» времен Великой Отечественной войны.