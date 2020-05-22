Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Зюганов испугался, что единую базу данных россиян будут контролировать англосаксы

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Зюганов испугался, что единую базу данных россиян будут контролировать англосаксы
Двоичный код. Фото: pixabay.com

Геннадий Зюганов прокомментировал создание единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о россиянах. Лидер КПРФ негативно отнесся к задумке.

Зюганов назвал задумку объединить разрозненные данные о россиянах из разных ведомств «электронно-бытовым концлагерем». Он напомнил, что в России большая часть отраслей экономики так или иначе зависят от иностранного капитала.

«Англосаксы будут контролировать каждого из нас. Ведь „железо“ изготовляют американцы, они же пишут компьютерные программы. А решения будут принимать те, кто контролирует систему власти и капиталы», - считает Зюганов.

АБ

Общество

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 8 894. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью