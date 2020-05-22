Зюганов испугался, что единую базу данных россиян будут контролировать англосаксы

Геннадий Зюганов прокомментировал создание единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о россиянах. Лидер КПРФ негативно отнесся к задумке.
Зюганов назвал задумку объединить разрозненные данные о россиянах из разных ведомств «электронно-бытовым концлагерем». Он напомнил, что в России большая часть отраслей экономики так или иначе зависят от иностранного капитала.
«Англосаксы будут контролировать каждого из нас. Ведь „железо“ изготовляют американцы, они же пишут компьютерные программы. А решения будут принимать те, кто контролирует систему власти и капиталы», - считает Зюганов.