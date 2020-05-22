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Попова рассказала, как мутации коронавируса влияют на людей

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Попова рассказала, как мутации коронавируса влияют на людей
Лаборатория. Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призналась, что в настоящее время ученые не могут оценить влияние мутаций коронавируса COVID-19 на способность поражать людей.

«Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно... Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций… нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни», - сказала Попова.

Она отметила, что на сегодняшний день известно несколько десятков мутаций COVID-19, что для вируса подобного типа крайне мало. При этом глава Роспотребнадзора добавила, что обо всех открытиях в этой области ученые из разных стран сразу сообщают коллегам по всему миру.

АБ

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