Попова рассказала о снижении прироста заболевших COVID-19

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21 мая 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Анна Попова. Фото: кадр с совещания с президентом РФ

Анна Попова сообщила президенту России Владимиру Путину, что в стране на протяжении нескольких дней наблюдается ежедневное снижение количества новых заболевших коронавирусом COVID-19.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что снижение числа заразившихся наблюдается вот уже 10 дней. Она назвала это позитивным показателем.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, вы уже сказали о том, что ситуация эпидемиологическая в стране стабилизируется. В течение десяти дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране, это очень позитивный показатель», - заявила Попова.