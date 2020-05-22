В Тамбовской области от коронавируса скончался 36-тилетний мужчина

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22 мая 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tmbtk.ru.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Тамбовской области скончался седьмой пациент с COVD-19. Известно, что жителю Жердевского района было 36 лет.

Мужчина также страдал гипертонической болезнью и ожирением. Он был госпитализирован на 12-й день после появления симптомов острой респираторной инфекции. Позже в связи с ухудшением состояния был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако спасти медикам его не удалось.

По заключению патологоанатомического исследования, житель умер в результате двусторонней тотальной вирусной пневмонией, вызванной CОVID-19.

Ранее сообщалось: невролог Ирина Вереютина рассказала, какие лекарства противопоказаны пациентам с диагностированной коронавирусной инфекцией.