Врач предупредила, какие лекарства нельзя принимать пациентам с COVID-19

Невролог Ирина Вереютина рассказала, какие лекарства противопоказаны пациентам с диагностированной коронавирусной инфекцией. Специалист рекомендовала сбивать температуру парацетамолом.
Вереютина посоветовала не принимать анальгин и аспирин, поскольку они не подходят для лечения коронавируса COVID-19. При этом врач напомнила, что самолечением лучше вообще не заниматься, а сразу обращаться за медпомощью.
«Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин», - объяснила она.