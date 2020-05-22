Врач предупредила, какие лекарства нельзя принимать пациентам с COVID-19

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22 мая 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Таблетки. Фото: pixabay.com

Невролог Ирина Вереютина рассказала, какие лекарства противопоказаны пациентам с диагностированной коронавирусной инфекцией. Специалист рекомендовала сбивать температуру парацетамолом.

Вереютина посоветовала не принимать анальгин и аспирин, поскольку они не подходят для лечения коронавируса COVID-19. При этом врач напомнила, что самолечением лучше вообще не заниматься, а сразу обращаться за медпомощью.

«Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин», - объяснила она.