С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска

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21 мая 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Со среды, 27 мая, в российской столице будут действительны только московские цифровые пропуска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на персональном сайте градоначальника Сергея Собянина.

Как отметил мэр, в целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая для передвижения по столице будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня.

Собянин добавил, что впервые с начала распространения коронавируса COVID-19 возникла надежда на приближение окончания пандемии. По словам мэра, для того, чтобы данная тенденция не сменилась разочарованием, необходимо и в будущем соблюдать необходимые меры предосторожности. Как отметил Собянин, если это условие будет соблюдено, появится возможность сделать следующие шаги к возвращению к нормальной жизни.

Ранее в четверг в московском департаменте здравоохранения высказались по поводу распространенных СМИ сообщений об изоляции горожан с иммунитетом к коронавирусу. В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности.