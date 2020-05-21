Депздрав опроверг сообщения об изоляции жителей с иммунитетом к COVID-19

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21 мая 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Анализ на иммунитет к вирусу, фото соцсети

Информация СМИ об изоляции жителей с иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19 не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«По факту сообщений в СМИ о том, что московские власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19, департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Информация не соответствует действительности. Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует. Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются. Тем не менее такой результат теста говорит о том, что пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, при этом остается риск того, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать.

«Сам по себе тест, основанный на иммуноферментном анализе крови, известный и широко применяемый. Вся диагностика инфекционных заболеваний строится на нем. Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает бороться с ним, вырабатывая антитела. Этот период обычно сопровождается яркой клинической картиной - появляются характерные для болезни симптомы. На начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела - иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней - иммуноглобулины G (IgG). Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить, встречался ли он с вирусом. При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции еще чаще. Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», - пояснил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Депздрава Москвы, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН, член клинического комитета столичного здравоохранения Алексей Мазус, которого цитирует пресс-служба.