Губернатор Тульской области поддержал медсестру в купальнике

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21 мая 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Медсестра в купальнике. Фото: соцсети

Главврач областной клинической больницы в Туле Анна Савищева сообщила, что с медсестрой, которая пришла в палату к коронавирусным больным в защитном костюме и купильнике, поговорил губернатор Алексей Дюмин.

Савищева рассказала, что медсестру не стали наказывать. Напротив, Дюмин лично пообщался с девушкой и поддержал ее. Губернатор заявил, что в нынешней ситуации медработников нужно благодарить за их труд, а не критиковать за внешний вид.

«Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков», - рассказала главврач. При этом она сама отметила медсестру как хорошего профессионала.