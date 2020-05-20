Сенатор заступился за тульскую медсестру, которая пришла к пациенту в купальнике

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20 мая 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

врач, pixabay.com

Дисциплинарное взыскание к тульской медсестре, появившейся на рабочем месте в купальнике под прозрачным защитным костюмом, может быть излишним, считает сенатор Владимир Круглый.

По его словам, нет нормативного акта, в котором бы прописывались какие-либо санкции за такое поведение.

Круглый отметил, что медсестра поступила неэтично, а также нарушила правила безопасности. Ей сделали замечание и "устраивать какую-то расправу над этой девушкой не стоит". Он не исключает, что такую спецодежду выдали первый раз, и медсестра действительно могла не знать, что она прозрачная.

В Туле наказали медсестру, которая нарушила требования к медицинской одежде.