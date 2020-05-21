Познер рассказал, как в России должны реагировать на инсинуации зарубежных СМИ

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21 мая 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Познер. Фото: соцсети

Владимир Познер рассказал, как, по его мнению, нужно реагировать на материалы иностранных СМИ, в которых ставится под сомнение правильность подсчетов количества умерших от коронавируса россиян.

«Мы стали заниматься тем же, что они. Вот они говорят, что вы такие-сякие... А мы в ответ говорим, а у вас то-то и то-то. Мне кажется, ну зачем это делать, какой смысл. Получается так, ты – дурак, да ты сам дурак», - считает Познер.

Он посоветовал быть выше подобных сплетен и реагировать на них спокойно и без ответных нападок, передает Радио Sputnik. По его словам, правильнее было бы обратиться к компетентным людям, которые могут рассказать о реальном положении дел в стране.