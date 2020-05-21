В Подмосковье рассказали, когда могут снять ряд ограничений

Зампред правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, когда в регионе могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Хромов подчеркнул, что в Подмосковье началось снижение ежедневного прироста заболевших, но пока это происходит достаточно медленно.
«Снижение день ото дня происходит, но не такое существенное, которое позволяет исполнить требования по передаче инфекции, которые установлены в рекомендательном письме главного санитарного врача России. Там прописаны этапы», - сообщил он.
Чиновник отметил, что на следующем этапе в Подмосковье могут разрешить частичное открытие непродовольственных магазинов и сферы услуг, передаёт Мир24.