В Подмосковье снимут часть ограничений, но пропуска пока не отменят

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17 мая 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что, несмотря на частичное снятие ограничений с 18 мая, в регионе продолжат действовать электронные пропуска.

С понедельника в Московской области разрешена работа ряда строительных, промышленных и перерабатывающих предприятий. При этом решено пока оставить все остальные введенные ранее ограничительные меры.

«Другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска - действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остаётся в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет», - сказал Воробьев. Он добавил, что «отпустить гайки» можно будет только в том случае, если люди будут ответственно подходить к мерам защиты от заражения коронавирусом.