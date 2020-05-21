Захарова объяснила, как в России распределят американские аппараты ИВЛ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, каким образом в стране будут распределяться аппараты искусственной вентиляции легких, которые предоставили в США.
Захарова заявила, что на этой неделе из Соединенных Штатов в Россию доставят 50 аппаратов ИВЛ. Она отметила, что при распределении аппаратов будет учитываться, где они нужнее всего.
«50 аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям», - сообщила дипломат.