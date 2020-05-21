Захарова объяснила, как в России распределят американские аппараты ИВЛ

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21 мая 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мария Захарова. Фото: соцсети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, каким образом в стране будут распределяться аппараты искусственной вентиляции легких, которые предоставили в США.

Захарова заявила, что на этой неделе из Соединенных Штатов в Россию доставят 50 аппаратов ИВЛ. Она отметила, что при распределении аппаратов будет учитываться, где они нужнее всего.

«50 аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям», - сообщила дипломат.