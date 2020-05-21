Мы им продали китайскую подделку, а они нам дарят работающие аппараты ИВЛ. Американцы отправили в Россию гуманитарную помощь

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21 мая 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как российские власти продали США самовозгорающиеся аппараты ИВЛ "Авента-М", Агентство США по международному развитию (US AID) направляет в Россию работающие аппараты ИВЛ.

Для начала – самовозгорающиеся «вентиляторы» российские врасти именно продали. Хотя Россия и заявила, что щедро делится в качестве гуманитарной помощи наспех собранной из китайских комплектующих медицинской техникой, а потом выяснилось, что американцы предпочли все же за них заплатить. Заплатить-то заплатили, а вот использовать не смогли – после пожаров в Москве и Санкт-Петербурге В результате, США приняли решение изъять со складов и не использовать полученные ИВЛ до выяснения всех причин их воспламенения.

А теперь «вечные враги» отправляют нам действительно гуманитарный груз с действительно работающими ИВЛ. Ирония еще и в том, что в сентябре 2012 года власти России уведомили США о своём решении прекратить деятельность USAID на территории Российской Федерации. Когда люди в России умирают из-за нехватки медоборудования, а отечественные производители ИВЛ так не научились собирать ИВЛ из китайских запчастей, помощь американцев пригодилась.

И еще несколько фактов про российские аппараты ИВЛ: на 80-90% они состоят из иностранных комплектующих, преимущественно китайских и тайваньских. Ростех преподносит их как «импортозамещение» и через суды принуждает российские больницы закупать это оборудование вместо иностранного по завышенной цене.