Владимир Путин: студенты педагогических вузов должны иметь возможность работать по специальности

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21 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин, Фото с сайта Кремля

Закон, который разрешает учащимся старших курсов педагогических вузов работать в учреждениях образования, нужно принять в июне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования.

Студенты должны иметь возможность работать как на временной, так и на постоянной основе, отметил Путин. Уже этим летом старшекурсники могли бы реализовать себя в организации детского отдыха. Как добавил президент, такая практика уже есть, надо ее расширить.

Еще одна сфера, где студенты могут быть полезны стране и гражданам, это решение задач цифровой экономики, сказал Владимир Путин.

Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на смену очному.