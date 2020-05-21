Путин назвал провокацией слухи о введении дистанционного образования вместо очного

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21 мая 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

класс, фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на смену очному. Обучение школьников и студентов переведено на дистанционное в нашей стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин считает, что эта система образования в период пандемии COVID-19 достойно выдержала испытания. Глава государства считает, что опыт обучения в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем.

Путин поручил в начале следующего учебного года организовать контроль знаний, полученных школьниками в этом году.

Президент заявил, что направил в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования.