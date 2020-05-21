Дмитрий Медведев: «изоляция отрицательна для всех»

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в целом изоляция отрицательно сказывается на всех. Но есть и положительные стороны.
"Изоляция - плохо ... изоляция отрицательна для всех, это очевидно", - заявил Медведев в ходе конференции Startup Village LiveStream. При этом он отметил, что государственные служащие не изолируются, "иначе, кто будет управлять". Медведев также назвал отрицательным моментом уменьшение контактов с друзьями и коллегами.
В то же время Медведев высказал мнение, что плюсом самоизоляции является возможность проводить больше времени с семьей.
Ранее Медведев признался, что ему и его коллегам значительно проще общаться в онлайн-формате, чем лично.