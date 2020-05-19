Медведев признался, что ему проще общаться с коллегами по видеосвязи

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19 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев во вторник, 19 мая, признался, что ему и его коллегам значительно проще общаться в онлайн-формате, чем лично.

Медведев уточнил, что поговорить в течение получаса с коллегами по видеосвязи проще, чем "куда-то ехать, где-то выступать".

Зампредседателя Совбеза РФ, однако, добавил сегодня в рамках встречи с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап", что тоскует по лекционным аудиториям. "Сам когда-то с удовольствием этим занимался", – подчеркнул Дмитрий Медведев.