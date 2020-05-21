Россия может опустеть: численность населения страны неуклонно снижается

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21 мая 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов опубликовал исследование, согласно которому численность населения России будет в перспективе до 2024 года ежегодно сокращаться. Неужели наша страна скоро опустеет?

Согласно прогнозам экспертов, в 2024 году прогнозируется сокращение численности населения до 145 млн. чел. (базовый сценарий). По пессимистическому сценарию население страны может уменьшиться до 139 млн. чел. В 2019 году тенденция убыли населения России возобновилась. Как утверждают исследователи, такая тенденция будет устойчива и долговременна. Любопытно, что почти во всех регионах России специалисты фиксируют убыль населения. Исключение – Северо-Кавказский федеральный округ, там тенденция на прибыль сохранится.

Всё ещё остро стоит вопрос с мигрантами. Несмотря на то, что в последний год численность прибывших мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья уменьшилась, увеличислоь число россиян, покинувших пределы страны. Ожидается, что в будущем основной приток прибудет из Казахстана и Таджикистана, а также Армении, Киргизии и Азербайджана.

Изменится и внутренняя миграция, но в предсказуемом ключе. Основной поток людей будет направлен в центральные регионы – Москву и Московскую область, Белгородскую, Тульскую и Ярославскую, Санкт-Петербург и Ленинградскую и Калининградскую область. Тяжело придётся регионам, откуда эти люди будут уезжать. Оотток населения будет характерен для Поволжья, чуть меньше - Сибири. Это приведёт к усугублению экономических проблем и сделает эти регионы социально депрессивными.

Как отмечают специалисты, причины для миграции традиционны. Чаще всего люди переезжают по учебе или работе. Эксперты ожидают, что в этом плане в будущем ничего не изменится и тренд к переезду трудоспособного населения в города сохранится. что в свою очередь приведет к дальнейшему социально-экономическому застою, деградации и депопуляции сельских территорий. Схожие процессы будут наблюдаться и в малых городах.

Для регионов с большим оттоком населения большой проблемой станет так называемая «утечка мозгов» – потеря высококвалифицированных кадров. Большинство уезжающих на заработки в другой регион — это квалифицированные специалисты. К 2024 году дефицит трудоспособного населения наиболее возможен в регионах с высоким оттоком населения.

Вполне возможно, что нынешняя пандемия только ускорит все эти процессы. И возможно ранее богатые и перспективные города России окончательно опустеют...