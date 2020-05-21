В Госдуме призвали Минздрав дать беременным больничный до конца пандемии коронавируса

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21 мая 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

беременная женщина, фото: pexels.com

Депутаты Госдумы обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рекомендовать медицинским организациям предоставлять беременным оплачиваемый больничный до конца пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В письме депутатов Ярослава Нилова и Ольги Павловой отмечается, что беременные женщины "относятся к группе особого риска возникновения осложнений и угрозы жизни и здоровью в случае заражения коронавирусной инфекцией".

Они попросили Мурашко направить в адрес медорганизаций, осуществляющий учет и ведение беременности, рекомендации о выдаче листа временной нетрудоспособности беременным женщинам на период до окончания пандемии.

Депутаты ссылаются на результаты исследований, согласно которым "при инфицировании COVID-19 у беременной женщины возрастает риск развития дистресса плода, преждевременных родов, а также возникших у новорожденных осложнений".

Минтруд ранее не поддержал аналогичную инициативу Павловой, указав на уже имеющиеся для беременных трудовые гарантии и необходимость дополнительных бюджетных расходов.

Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за ситуации по коронавирусу, - сообщили в Фонде соцстраха.