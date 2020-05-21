В Госдуме призвали Минздрав дать беременным больничный до конца пандемии коронавируса

Депутаты Госдумы обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рекомендовать медицинским организациям предоставлять беременным оплачиваемый больничный до конца пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В письме депутатов Ярослава Нилова и Ольги Павловой отмечается, что беременные женщины "относятся к группе особого риска возникновения осложнений и угрозы жизни и здоровью в случае заражения коронавирусной инфекцией".
Они попросили Мурашко направить в адрес медорганизаций, осуществляющий учет и ведение беременности, рекомендации о выдаче листа временной нетрудоспособности беременным женщинам на период до окончания пандемии.
Депутаты ссылаются на результаты исследований, согласно которым "при инфицировании COVID-19 у беременной женщины возрастает риск развития дистресса плода, преждевременных родов, а также возникших у новорожденных осложнений".
Минтруд ранее не поддержал аналогичную инициативу Павловой, указав на уже имеющиеся для беременных трудовые гарантии и необходимость дополнительных бюджетных расходов.
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за ситуации по коронавирусу, - сообщили в Фонде соцстраха.