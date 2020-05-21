Власти Краснодарского края решили продлить карантин до 6 июня

На заседание краевого оперативного штаба 21 мая было принято решение о продлении ограничительных мер на территории Кубани как минимум до 6 июня.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это решение было принято единогласно.
При его принятии члены оперативного штаба учли мнения главы Роспотребнадзора региона, врачей, министра здравоохранения, глав муниципалитетов, а также ситуацию с распространением коронавируса в целом по региону.
На сегодняшний день в крае инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже здоровы.
Ранее главврач больницы № 1 в Краснодаре призвал продлить режим самоизоляции в крае до 15 июня и не открывать курортный сезон.