Власти Краснодарского края решили продлить карантин до 6 июня

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21 мая 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kubnews.ru

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

На заседание краевого оперативного штаба 21 мая было принято решение о продлении ограничительных мер на территории Кубани как минимум до 6 июня.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это решение было принято единогласно.

При его принятии члены оперативного штаба учли мнения главы Роспотребнадзора региона, врачей, министра здравоохранения, глав муниципалитетов, а также ситуацию с распространением коронавируса в целом по региону.

На сегодняшний день в крае инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже здоровы.

Ранее главврач больницы № 1 в Краснодаре призвал продлить режим самоизоляции в крае до 15 июня и не открывать курортный сезон.