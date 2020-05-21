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В Красноярском крае за сутки выявлено 376 новых больных коронавирусом

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ngs24.ru

В Красноярском крае за сутки выявлено 376 новых больных коронавирусом
Врачи. Фото: Pixabay

Число зараженных коронавирусом в Красноярском крае приближается к трем тысячам.

За все время наблюдения зарегистрирован 2821 случай. За сутки прибавилось 376 новых больных. Большая часть – вахтовики Северо-Енисейского района, 69 – из Красноярска.

Один человек за сутки скончался. В областном Минздраве уточнили, что погибший – пожилой мужчина из Северо-Енисейска, который умер в Красноярске.

Накануне в краевом центре был зафиксирован рекордный всплеск заразившихся – 504 человека за сутки. Такой прирост обусловлен тем, что 440 случаев коронавируса подтвердились в Северо-Енисейском районе – это вахтовики Олимпиадинского ГОКа, где произошла серьезная вспышка коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Красноярский суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа в Россию туриста.

ДВа

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