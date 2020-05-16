Красноярский суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа в Россию туриста

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16 мая 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: самолет, pixabay.com

Емельяновский районный суд по Красноярскому краю принял решение отправить прибывшего рейсом «Гоа-Красноярск-Екатеринбург-Москва» в принудительную изоляцию.

«Один пассажир, отказавшийся в добровольном порядке исполнять Постановление об обязательной изоляции, решением выездного открытого судебного заседания Емельяновского районного суда … принудительно направлен в обсерватор», - говорится в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что самолет прилетел в Емельяново в субботу в 1.21 (21.21 мск), на борту находились 296 человек, из них 13 пассажиров направлены на изоляцию по месту проживания, трое спецтранспортом отравлены в Кемерово, а девять человек из Иркутска, Томска, Новосибирска будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 календарных дней со дня их прибытия.

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