В МВД назвали размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на коронавирус

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16 мая 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: полицейские, Владимир Веленгурин/globallookpress.com

В МВД объяснили, какие штрафы и за что будут вынуждены платить россияне из-за своего бездействия в период пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что одной из таких причин является отказ от тестирования.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что нарушившему ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ придётся заплатить штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. В эту категорию входят зараженные коронавирусом граждане и контактировавшие с больными, а также прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, при этом они не выполняют предписания властей, главных санитарных врачей или должностных лиц Роспотребнадзора.