На портале госуслуг запустили сервис по оформлению выплат на детей 3-7 лет

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21 мая 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Семья. Фото: сайт Госдума РФ

На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

За первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений.

Сообщается, что прием заявлений с использованием интерактивной формы государственной услуги на портале реализован для 65 субъектов РФ. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере их готовности.

Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ на второй квартал года.

Если в такой семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года.

Ранее эксперт рассказал о поддельных сайтах госуслуг.