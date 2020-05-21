В Волгоградской области число заразившихся коронавирусом приближается к 2 тысячам

В Волгоградской области число заболевших коронавирусной инфекцией приближается к двум тысячам. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 82 жителей региона.
Таким образом, общее число горожан с COVID-19 увеличилось до 1913 человек.
После майских праздников специалисты сообщало о снижении статистики по заболеваемости коронавирусом, однако уже во вторник оперативный штаб сообщил о 86 заболевших, в среду – еще о 84 пациентах инфекционных госпиталей.
Очаги COVID-19 разгорелись в Жирновском психоневрологическом диспансере и в двух хуторах Котельниковского района.
В Волгоградской области по-прежнему зарегистрированы 13 смертей от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что каждый шестой житель Свердловской области игнорирует режим самоизоляции.