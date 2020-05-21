В Волгоградской области число заразившихся коронавирусом приближается к 2 тысячам

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21 мая 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Врачи. Фото: Pixabay

В Волгоградской области число заболевших коронавирусной инфекцией приближается к двум тысячам. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 82 жителей региона.

Таким образом, общее число горожан с COVID-19 увеличилось до 1913 человек.

После майских праздников специалисты сообщало о снижении статистики по заболеваемости коронавирусом, однако уже во вторник оперативный штаб сообщил о 86 заболевших, в среду – еще о 84 пациентах инфекционных госпиталей.

Очаги COVID-19 разгорелись в Жирновском психоневрологическом диспансере и в двух хуторах Котельниковского района.

В Волгоградской области по-прежнему зарегистрированы 13 смертей от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что каждый шестой житель Свердловской области игнорирует режим самоизоляции.