Оперштаб: в России за сутки выявлено 8 849 новых случаев коронавируса в 84 субъектах

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21 мая 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pexels.com

В России, по данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, зарегистрированы 8 849 новых случаев заболеваемости COVID-19. Новые заболевшие появились в 84 субъектах РФ.

Их чуть больше, чем было накануне. 20 мая оперштаб сообщал о 8 764 новых случаях. По данным оперштаба, 42% новых пациентов не было клинических проявлений заражения новой инфекцией. Неделю назад, 15 мая, заразившихся было более 10,5 тысяч Всего в России зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.

Выздоровели за сутки в нашей стране 7 289 человек, из них 3 746 — в Москве. Всего за весь период распространения COVID-19 вылечился 92 681 человек. Число летальных исходов за сутки в России составило 127. Всего в нашей стране 3 099 жертв коронавируса. Песков сообщил, как в России получают точные данные о смертности от коронавируса