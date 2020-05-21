Эксперт: Власти напрасно давят на медиков, заставляя их выпускать непроверенные препараты

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21 мая 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Игорь Гундаров напомнил высказывание министра здравоохранения РФ Мурашко по поводу вакцины от коронавируса.

«На вопрос Владимира Познера по поводу появления вакцины, министр согласился с тем, что вакцина – это оружие проигранной войны. Эпидемия закончится, и ее применение будет лишено смысла. Потому что в следующем году штамм вируса уже мутирует», – рассказал Гундаров.

По его словам, министр озвучил минимальный срок в полтора года, потому что надо проверить безопасность вакцины.

«И любой вирусолог или иммунолог скажет то же самое: две главные задачи вакцины – эффективность и безопасность. И бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко об этом многократно говорил. Поэтому применять сейчас даже эффективную вакцину – значит, рисковать получить гробы или инвалидности. Уже от ее побочных эффектов», – считает эксперт.

Бытует мнение, что вакцина нужна только лишь для того, чтобы кто-то получил большую прибыль. По словам Гунадрова, примерно через полгода «именно так и будут повсюду говорить».

Он также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом на пандемию и даже на эпидемию «никак не тянет».

«Потому что эпидемический порог не превышен. Это вспышка заболевания. Причем, есть основания полагать, что началась она совсем не в Ухане. В США и в России такая же картина со смертями, воспалением легких, высокой температурой и бегающими врачами наблюдалась в районе ноября 2019 года», – сказал эксперт.

Ранее американская компания заявила об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19.