В Карелии решили смягчить режим ограничений на фоне роста заболеваемости коронавирусом

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21 мая 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gubdaily.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков. Инстаграм главы Карелии.

Несмотря на то, что в Карелии ежедневно выявляют до 20 человек с коронавирусом, а общее число больных составило 260 человек, правительство ослабляет ограничения, введенные из-за инфекции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил, что когда Карелия закрыла общепит, остановила транспорт и перевела граждан на самоизоляцию, в регионе не было еще ни одного заболевшего.

Он отметил, что в марте «мы в марте были абсолютно не подготовлены не только материально, но даже с точки зрения непонимания ситуации».

Еще одной причиной введения жестких мер в марте Парфенчиков назвал большое число граждан, возвращавшихся после отдыха из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

«Можно было ограничить на месяц-полтора. Невозможно ограничить дальше, на полгода. Есть вещи, которые необходимо включать. Самое главное, что мы готовы к этому. Мы не могли в конце марта потребовать ношения масок, поэтому все закрывалось. Сегодня мы можем это установить и ослабить какие-то позиции», – заявил глава Карелии.

Ранее заразившаяся коронавирусом Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии.