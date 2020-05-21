В Якутии число заболевших коронавирусом COVID-19 увеличилось почти до тысячи

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21 мая 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

скорая помощь, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Якутии, по данным на 21 мая, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией приблизилось к одной тысяче. За последние сутки выявлено 37 новых случаев, и общее число инфицированных составляет 997 человек.

Глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба рассказал, что с 17 мая фиксируетя прирост заболевших не более 5%. Вчера впервые так называемый коэффициент распространения инфекции упал ниже 1.

По словам Николаева, эпидемиологическая ситуация в республике стабилизируется, количество выздоровевших второй день подряд превышает число заболевших, число выписанных из больниц пациентов превысило число заболевших. Но он призвал не расслабляться, - сообщает РИА Новости.

В селе Хонгор-Бие Намского района 21 мая введен режим карантина, так как выявлено больше 10 инфицированных людей. Несколько человек госпитализированы в Намцы и Якутск.

Пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России уже пройден.