В Хакасии объявили охоту на нарушителей масочного режима и самоизоляции

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21 мая 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

Проверка масочного режима. Фото: УМВД по г. Абакану

В столице Хакасии продолжается проверка торговых площадей на предмет соблюдения ограничений, а также ловля нарушителей масочного режима.

Вместе с патрулями, которые дежурят на улицах и в парках города, в рейды заступают наряды по проверке торгово-развлекательных центров, рынков и торговых баз.

«Полицейские проверяют самые крупные торговые и развлекательные центры города. В каждом из этих объектов они должны удостовериться, что кафе работают в режиме доставки блюд и закрыты для посетителей», – говорится в сообщении УМВД по городу Абакану.

Стражи порядка также обращают внимание на соблюдение масочного режима специалистами, продавцами и покупателями. В столице Хакасии уже составлено 422 протокола, суды рассмотрели около 130 дел, по которым 118 человек заплатили штрафы – от одной до 30 тысяч рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили запрет на вход в магазин без масок.